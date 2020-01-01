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Родригес отказался возвращаться в Динамо из-за Михайличенко

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У футболиста напряженные отношения с наставником.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес, который ныне выступает за Анкарагюджю на правах аренды,  не намерен возвращаться в киевский клуб, об этом сообщает Tageblatt.

По информации источника, вся проблема в том, что главным тренером “бело-синих“ является Алексей Михайличенко, у которого конфликт с игроком. 

Люксембургский нападающий готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Действующий контракт нападающего с Динамо рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Родригес провел 8 матчей за турецкий клуб, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.

Отметим, что Фенербахче заинтересован в аренде вингера.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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