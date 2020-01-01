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Фенербахче заинтересован в аренде вингера Динамо

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Турецкий гранд может выкупить игрока.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
Yeni Safak

Форвард Динамо Жерсон Родригес, который ныне выступает в аренде в Анкарагюджю, может продолжить карьеру в Фенербахче, об этом сообщает Yeni Safak.

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По информации источника, турецкий гранд хочет взять в аренду нападающего. Фенербахче готов заплатить один миллион евро за эту сделку.

Отмечается, в арендном соглашении Фенербахче требует прописать опцию обязательного выкупа игрока в конце сезона 2020/21.

В нынешнем сезоне Родригес провел 8 матчей за клуб, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Динамо получило предложение от Монако по трансферу Родригеса.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо Киев, футбол, Фенербахче
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