Фенербахче заинтересован в аренде вингера Динамо
Турецкий гранд может выкупить игрока.
Форвард Динамо Жерсон Родригес, который ныне выступает в аренде в Анкарагюджю, может продолжить карьеру в Фенербахче, об этом сообщает Yeni Safak.
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По информации источника, турецкий гранд хочет взять в аренду нападающего. Фенербахче готов заплатить один миллион евро за эту сделку.
Отмечается, в арендном соглашении Фенербахче требует прописать опцию обязательного выкупа игрока в конце сезона 2020/21.
В нынешнем сезоне Родригес провел 8 матчей за клуб, в которых забил три гола и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Динамо получило предложение от Монако по трансферу Родригеса.
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