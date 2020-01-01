Первая лига: Рух потерял очки в Николаеве, Металлист 1925 вышел на первое место
Сегодня, 29 июня, состоялись ряд матчей в Первой лиге Украины.
Вашему вниманию результаты матчей:
Николаев - Рух 1:1
Голы: Яворский, 35 - Русин, 54.
Николаев: Шелихов, Охрончук (Росляков 85), Порох, Ульянов, Куксенко (Ляшевский 62), Кушниренко, Ковалев (Паламар 88), Витенчук, Войцеховский (Заричнюк 85), Кравченко, Яворский.
Рух: Бандура, Заставный (Биленький 88), Дуць, Белый, Мартынюк, Калюжный (Коробенко 65), Копына, Синица (Эрнест Антви 73), Русин, Бойчук (Мысык 46), Кондраков.
Предупреждения: Яворский - Бойчук, Русин, Дуць, Заставный.
Минай - Ингулец 1:1
Голы: Нуриев, 39 - Мишуренко, 73.
Минай: Попович - Стасюк, Маткобожык, Никитюк, Жичиков - Ткачук, Кныш (Кополовец, 76), Нуриев - Глагола (Голодюк, 17, Шпак, 46), Оринчак (Вагин, 66, Мыкуляк, 77), Пиняшко.
Ингулец: Шуст - Балан, Семенко, Лысенко, Синегуб (Квасный, 99) - Лупашко, Загальский (Мишуренко, 46), Щедрый (Бартулович, 46), Запорожец - Коваленко (Козак, 67), Сичинава (Мкомола, 70)
Предупреждения: Ткачук, Никитюк - Сичинава, Семенко, Семенко, Козак, Мкомола, Бартулович, Квасный, Шуст.
Удален: Семенко, 55.
Черкащина - Металлист 1925 1:4
Голы: Тарануха, 87 - Фрейтас, 19, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 75.
Черкащина: Тимофеев, Нестеренко, Скляренко, Дмитренко, Олейник, Рожко (Цурцпин, 55), Довгий (Георгиев, 71), Захаревич, Морозенко, (Тищенко, 53), Пограничный, Тарануха.
Металлист 1925: Сидоренко, Осман, Ченбай, Жук (Чидера, 58), Цвиренко, Кольцов, Дмитренко, Ямполь, Савин (Панасевич, 67), Романов (Вентура, 73), Фрейтас (Гегедош, 65).
Предупреждение: Рожко.
Авангард - Кремень 1:0
Гол: Лобов, 17.
Авангард: Денчук, Мирошнык, Воробей (Мурза, 76), Савин, Сеницкий, Сухаров, Полюлях (Собко, 69), Нехтий, Лобов (Долинский, 86), Матяж (Цибульник, 82), Кириенко (Дедяев, 59).
Кремень: Олейник, Клюс (Дмитриев, 46), Курелех, Головко, Бычков, Мурашов (Кривенко, 65), Литвяк, Моцик (Пилипенко, 46), Лобода (Белоус, 71), Бафталовский (Козлов, 46), Сула.
Нереализованные пенальти: Кириенко, 34, Сопко, 89.
Горняк-Спорт - Балканы 4:0
Голы: Лозовый Евгений 24, Хомченко Виктор 70, Чередниченко Илья 74 (п), Герасимец Сергей 85 (п)
Горняк-Спорт: Ситников, Шопин, Белый, Векляк, Суханов, Чепелюк, Збунь, Петрусенко, Лозовый, Хомченко, Твердохлеб
Балканы: Лободров, Опря, Гаврилюк, Болокан, Пархоменко, Ильницкий, Платунов, Фаюк, Николишин, Луиз, Силва
Удален: Векляк, 78
Металлург - Агробизнес 1:3
Голы: Сарапий, 49 (пен) - Когут Н., 43, Черненко, 47, Козьбан, 56.
Металлург: Котляров, Белоусов, Бобров, Сарапий, Трояновский, Крапивный, Скоблов, Разуваев (Сачко 78), Олейник (Кравченко 68), Могильный, Черний (Сидоров 57).
Агробизнес: Воробей, Захарченко (Слотюк 75), Думанюк, Когут Н. (Когут И. 76), Курило, Дидык, Гагун, Козьбан (Петров 63), Бойчук, Кухарук (Груша 78), Черненко (Семенюк 63).
Предупреждения: Сарапий, Белоусов, Сидоров - Бойчук, Курыло.
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