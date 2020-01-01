Каштру: Будущее Шахтера зависит только от президента
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о своем будущем в донецком клубе.
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“Меня не интересует, что меня кто-то хочет подписать, я думаю только про Шахтер. Когда закончится контракт, тогда я и буду рассматривать другие предложения. Я всегда был очень спокоен, но знаю, что у меня всегда будет предложение.
Если я покину Шахтер, то у меня будет работа, а Шахтер останется таким, какой был. Будущее Шахтера не зависит от тренера, только от президента. Ни один тренер не может повлиять на этот клуб.
У Шахтера есть свой собственный проект, который построил президент. Ни одному тренеру, который придет, не нужно будет создавать что-то новое, он уже будет жить внутри проекта“, - завил специалист в интервью Профутбол.
Ранее Каштру высказался о борьбе за второе место в УПЛ.
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