Мариуполь будет требовать техническое поражения для Карпат

Львовский клуб не выходит на связь.

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал срыв игры с Карпатами в рамках чемпионата Украины.

“История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса. Когда первый раз случилась ситуация с массовым заболеванием игроков Карпат, наш клуб пошел навстречу коллегам по максимуму. Мы не выставляли никаких требований о техническом поражении.

У нас недавно был конференц-call всех клубов второй шестерки, мы обсуждали вариант доигровки с Карпатами. Когда Ящишин спросил, как мы можем помочь, я озвучил, что наш клуб понимает сложную ситуацию, точно так же идет навстречу.

И матч предстоящий, который должен был быть 1 июля, все затраты по организации мы готовы были взять на себя. Де-факто это был бы наш матч, хотя де-юре это должен быть матч для нас выездной.

Мы готовы были поддержать Карпаты в этой ситуации, готовы были взять затраты по проведению матча в Мариуполе. Там вроде поддержали.

Сейчас же мы получаем информацию, что матч не состоится. Получили ее задним числом, руководство Карпат навстречу не выходит. Мы немного разочарованы. Дальше мы уже не будем столь толерантными. Будем вести разговор о техническом поражении. Не приехали - получите техническое поражение“, - заявил Санин в интервью Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут сняться с чемпионата из-за финансовых трудностей.