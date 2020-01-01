Карпаты могут сняться с чемпионата из-за финансовых трудностей

Львовский клуб не поедет на ближайший матч с Мариуполем.

Перенесенный матч чемпионата Украины между Карпатами и Мариуполем, вероятнее всего, не состоится. Эта ситуация касается и других поединков команды из Львова.

Исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин рассказал о трудностях команды.

“Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании Крисал Холдингс, чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями.

Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у Карпат буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета.

После смены собственника компании Мендил Лимитед, Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нету, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией Крисал Холдингс, Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом.

Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители Крисал Холдингс наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс“, - цитирует функционера официальный сайт “львов“.

Матч Мариуполь - Карпаты был запланирован на среду, 1 июля.