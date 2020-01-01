Футболисту приписывают романтические отношения с нынешней девушкой Жерсона Родригеса.

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал слухи о романе с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Футболист отреагировал на материал о романтических отношениях Янчук и форварда Динамо Жерсона Родригеса, который сейчас на правах аренды играет в Турции. Там также была информация о романе спортсменки и самого Зинченко.

“Не веселите“, - написал футболист на скрине, опубликованном в его Instagram Stories.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной Владе Седан.