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Зинченко прокомментировал слухи о романе с украинской теннисисткой

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Футболисту приписывают романтические отношения с нынешней девушкой Жерсона Родригеса.
Александр Зинченко и Ольга Янчук
Александр Зинченко и Ольга Янчук
www.instagram.com/olgaianchuk/

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал слухи о романе с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Футболист отреагировал на материал о романтических отношениях Янчук и форварда Динамо Жерсона Родригеса, который сейчас на правах аренды играет в Турции. Там также была информация о романе спортсменки и самого Зинченко.

“Не веселите“, - написал футболист на скрине, опубликованном в его Instagram Stories.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной Владе Седан.

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Теги: футбол, теннис, вне игры, Александр Зинченко, Ольга Янчук
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