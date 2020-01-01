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Рябоконь: Мы боремся за зону еврокубков

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Специалист остался доволен своими подопечными в матче против Динамо.
Александр Рябоконь
Александр Рябоконь
ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Динамо (3:2) в чемпионате Украины.

“Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков.

Быстрый гол? У нас был разговор на эту тему. Также было и в матчах с Шахтером и Зарей. С Динамо мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду, но на этот раз мы банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, где-то удавался нам прессинг.

Заслужила ли Десна победу? Считаю, что да. Скорее всего, это просто мастерство Гитченко - опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу“, - отметил Рябоконь в эфире программы ПроФутбол

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна - Динамо.

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Теги: футбол, Десна, Динамо, Александр Рябоконь, чемпионат Украины, УПЛ
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