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Михайличенко: Удивило, что ликование в судейской было не меньшим, чем в раздевалке Десны

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Наставник киевлян отметил, что его команда совершила много ошибок.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Десны (2:3) в 28 туре чемпионата Украины.

“Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма было хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях.

То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений, - непозволительно. Мы знали, что Десна умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, и даже из того, чего не имеет, и они еще раз это доказали.

Правда, не уверен на счет момента с последним угловым ударом - возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить - счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, что там ликование было не меньшим, чем в раздевалке Десны.

Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и добиваться того результата, который нам нужен“, - цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна - Динамо.

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Теги: футбол, Десна, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко
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