Десна - Динамо 3:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Черниговская команда смогла вырвать победу на последних минутах.

Десна - Динамо: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Десна в результативном матче сумела обыграть Динамо.

Дублем в составе киевлян отметился Виктор Цыганков. У хозяев отметились Картушов и Гитченко. Еще один гол черниговской команде подарил Ибрагим Каргбо, отправивший мяч в свои ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо:

Десна - Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) - Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) - Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич - Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири