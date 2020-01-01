Десна - Динамо 3:2 видео голов и обзор матча УПЛ
Десна в результативном матче сумела обыграть Динамо.
Дублем в составе киевлян отметился Виктор Цыганков. У хозяев отметились Картушов и Гитченко. Еще один гол черниговской команде подарил Ибрагим Каргбо, отправивший мяч в свои ворота.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо:
Десна - Динамо 3:2
Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86
Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) - Будковский (Тотовицкий, 75)
Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) - Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич - Каргбо (Де Пена, 46)
Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири
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