Динамо в напряженном матче уступило Десне

Виктор Цыганков оформил дубль, но этого оказалось недостаточным для победы.

Десна обыграла Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины.

На 4-й минуте счет открыл Цыганков. Через несколько минут Картушов выровнял ситуацию на табло. После этого автогол Каргбо-младшего вывел черниговскую команду вперед.

Судьба поединка решилась во второй половине встречи. На 86-й минуте Цыганков оформил дубль, но уже в компенсированное время победу Десне принес точный удар Гитченко.

Десна - Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) - Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) - Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич - Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири