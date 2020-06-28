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Динамо в напряженном матче уступило Десне

Комментариев: 4
Виктор Цыганков оформил дубль, но этого оказалось недостаточным для победы.
Десна обыграла Динамо
Десна обыграла Динамо
ФК Динамо Киев

Десна обыграла Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины. 

На 4-й минуте счет открыл Цыганков. Через несколько минут Картушов выровнял ситуацию на табло. После этого автогол Каргбо-младшего вывел черниговскую команду вперед.

Судьба поединка решилась во второй половине встречи. На 86-й минуте Цыганков оформил дубль, но уже в компенсированное время победу Десне принес точный удар Гитченко.

Десна - Динамо 3:2
Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 - Цыганков, 4, 86

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) - Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) - Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич - Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря - Шепелев, Шабанов, Кадири

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Теги: футбол, Динамо, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.06.2020, 23:07
Оценка:  0
гость
22-14 скотина пердокацапячачья, Крым отжали у Украины холуи в военной форме вовика х..у...й..ла в 2014 г. А в натуре Крым - Украина, смотри на карту долбоё....б
pусский  (аноним)  28.06.2020, 22:14
Оценка:  -2
pусский
Чей Крым, пидapюги?
гость  (аноним)  28.06.2020, 21:58
Оценка:  0
гость
Десна - молодцы, в следующий раз выиграете у этой конюшни 5-0.
гость  (аноним)  28.06.2020, 21:57
Оценка:  0
гость
Суркис шоб ты сдох с Михайличенко.
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