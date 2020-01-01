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Мариуполь - Днепр-1 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

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Приазовцы удержали домашнюю победу.

Мариуполь - Днепр-1: видео голов и обзор матча
Мариуполь - Днепр-1: видео голов и обзор матча
ФК Мариуполь

Мариуполь обыграл Днепр-1 в рамках 28 тура чемпионата Украины. После удаления Муравского днепрянам удалось отыграть два гола, но этого оказалось недостаточным для победы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Днепр-1:

Мариуполь - Днепр-1 2:1
Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 - Хобленко, 66 (пен.)

Мариуполь: Гальчук - Дава, Муравский, Быков - Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) - Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67).

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко (Ди Франко, 46), Когут - Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46)  - Хобленко (Чичиков, 83).

Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков - Логинов, Сваток, Ди Франко

На 65-й минуте был удален Муравский (Мариуполь) (повторное предупреждение).

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Теги: футбол, Днепр-1, Мариуполь, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ
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