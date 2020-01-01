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Днепр-1 в большинстве уступил Мариуполю

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Подопечные Бабича сумели удержать победу.
Днепр-1 уступил Мариуполю
Днепр-1 уступил Мариуполю
ФК Мариуполь

Мариуполь переиграл Днепр-1 в домашнем поединке чемпионата Украины.

В первом тайме в составе приазовцев отметились Корниенко и Кащук. Во второй половине встречи Мураевский сфолил против Хобленко и заработал красную карточку. Пенальти успешно реализовал сам Хобленко.

Несмотря на удаление, хозяева сумели удержать победу.

Мариуполь - Днепр-1 2:1
Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 - Хобленко, 66 (пен.)

Мариуполь: Гальчук - Дава, Муравский, Быков - Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) - Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67).

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков - Кравченко (Ди Франко, 46), Когут - Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46)  - Хобленко (Чичиков, 83).

Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков - Логинов, Сваток, Ди Франко

На 65-й минуте был удален Муравский (Мариуполь) (повторное предупреждение).

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Теги: футбол, Мариуполь, Днепр-1, чемпионат Украины, УПЛ
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