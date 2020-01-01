Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Десна - Динамо: Каргбо выйдет с первых минут

Комментариев: 0
Черниговский клуб примет киевлян в матче 28 тура чемпионата Украины.
Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо
ФК Динамо

Определились стартовые составы Десны и Динамо на матч 28 тура чемпионата Украины.

Отметим, что впервые в основе киевлян выйдет Ибрагим Каргбо.

Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов, Филиппов, Кузик - Будковский

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Вербич - Каргбо

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео-онлайн трансляция матча Десна - Динамо, которая начнется сегодня, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Десна, чемпионат Украины, УПЛ, стартовые составы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь