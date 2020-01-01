Десна - Динамо: Каргбо выйдет с первых минут
Определились стартовые составы Десны и Динамо на матч 28 тура чемпионата Украины.
Отметим, что впервые в основе киевлян выйдет Ибрагим Каргбо.
Десна: Паст - Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля - Домбровский, Огиря - Картушов, Филиппов, Кузик - Будковский
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов
Динамо: Бущан - Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Вербич - Каргбо
Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд
Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео-онлайн трансляция матча Десна - Динамо, которая начнется сегодня, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.
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