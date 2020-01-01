Шаран высказался о возможном уходе из Александрии

Специалист заявил, что решение по этому поводу будет принимать президент клуба.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран после поражения от Колоса (1:2) прокомментировал возможное увольнение из команды.

“Я услышал, что после игры с Десной сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это плюсов не дает. Наша задача - еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб.

Если президент что-то скажет и примет решение. Я слушаю только президента. Он очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент“, - цитирует Шарана телеканал Футбол.

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