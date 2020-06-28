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"Яйцо об голову": Пятов - о традициях бразильцев на праздники

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Латиноамериканцы любят весело проводить время.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о традициях бразильских игроков в команде.

“В Шахтере коридора с пинками под зад у нас нет. Тренер на утреннем собрании поздравит, а потом аплодисменты - и за работу. Это наши бразильцы своеобразно отмечают день рождения, разбивая куриные яйца о голову.

Если день рождения выпадает на приглашение новичка, то ты должен помочь ему спеть песню“, - рассказал Пятов в интервью Команда №1.

Напомним, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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