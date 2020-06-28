"Яйцо об голову": Пятов - о традициях бразильцев на праздники

Латиноамериканцы любят весело проводить время.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о традициях бразильских игроков в команде.

“В Шахтере коридора с пинками под зад у нас нет. Тренер на утреннем собрании поздравит, а потом аплодисменты - и за работу. Это наши бразильцы своеобразно отмечают день рождения, разбивая куриные яйца о голову.

Если день рождения выпадает на приглашение новичка, то ты должен помочь ему спеть песню“, - рассказал Пятов в интервью Команда №1.

Напомним, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.