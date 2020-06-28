"Яйцо об голову": Пятов - о традициях бразильцев на праздники
Латиноамериканцы любят весело проводить время.
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о традициях бразильских игроков в команде.
“В Шахтере коридора с пинками под зад у нас нет. Тренер на утреннем собрании поздравит, а потом аплодисменты - и за работу. Это наши бразильцы своеобразно отмечают день рождения, разбивая куриные яйца о голову.
Если день рождения выпадает на приглашение новичка, то ты должен помочь ему спеть песню“, - рассказал Пятов в интервью Команда №1.
Напомним, что Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.
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