Десна - Динамо: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Десна примет Динамо в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
В рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на своем поле примет киевское Динамо.
Матч состоится сегодня, 28 июня. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча Десна - Заря:
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