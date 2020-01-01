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Безус назвал причины провала в Динамо

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Полузащитник считает, что помог бы киевскому клубу сейчас.
Роман Безус
Роман Безус
instagram.com/romabezus/

Бывший футболист Динамо, который ныне выступает за Гент, Роман Безус поделился воспоминанием о выступлениях в киевском клубе.

“В 2014-м году украинская лига считалась сильной, конкуренция была сумасшедшая. В Динамо тогда приходило много хороших иностранных футболистов, но нам тогда, наверное, не хватило сыгранности. Часто тасовался состав. Мы не нашли свою игру.

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Появление Реброва в качестве тренера? Я выходил на поле, но потом как-то плавно перестали на меня рассчитывать. Я не хотел просто так сидеть и получать деньги. Мы поговорили с Сергеем Станиславовичем по поводу аренды, но в итоге получилось так, что я подписал полноценный контракт с Днепром.

Есть ощущение, что я не все сделал в киевском клубе. Динамо мне дало больше, чем я им. Я старался, делал все то, что от меня зависело, хотя ярких игр явно не хватило. Присутствует небольшое огорчение. Думаю, если бы сейчас я оказался в Динамо, то принес бы больше пользы. Тогда, возможно, мне не хватило и опыта“, - рассказал игрок в интервью meta-ratings.

Ранее сообщалось, что Родригес может покинуть Динамо.

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Теги: Роман Безус, Гент, футбол
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