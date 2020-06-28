Динамо намерено приобрести хорватского нападающего за 4 млн евро

Киевский клуб нашел вариант с новым форвардом.

Футболист Осиека Мирко Марич может перебраться в киевское Динамо, об этом сообщает 24Sata.

По информации источника, “бело-синие“ уже полгода наблюдают за хорватским форвардом. Конкурентом для Динамо за 25-летнего нападающего может стать Монца, которая будет выступать в Серии B в следующем сезоне. Кроме того, владельцем итальянского клуба является Сильвио Берлускони.

Отмечается, что Динамо готово заплатить за Марича четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Марич провел за Осиек 34 матча, в которых забил 21 гол.

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