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Динамо намерено приобрести хорватского нападающего за 4 млн евро

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Киевский клуб нашел вариант с новым форвардом.
Мирко Марич
Мирко Марич
PIXSELL

Футболист Осиека Мирко Марич может перебраться в киевское Динамо, об этом сообщает 24Sata.

По информации источника, “бело-синие“ уже полгода наблюдают за хорватским форвардом. Конкурентом для Динамо за 25-летнего нападающего может стать Монца, которая будет выступать в Серии B в следующем сезоне. Кроме того, владельцем итальянского клуба является Сильвио Берлускони.

Отмечается, что Динамо готово заплатить за Марича четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Марич провел за Осиек 34 матча, в которых забил 21 гол.

Ранее отец Шведа рассказал о будущем Марьяна в Селтике.

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Мирко Марич
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.06.2020, 12:19
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А также желательно купить Кане у Ворсклы.
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