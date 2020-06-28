Десна - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Десна примет Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 28 июня, Десна сыграет с Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является киевский клуб.

Так, в компании William Hill на победу черниговского коллектива можно поставить с коэффициентом 4.60, в то время как триумф подопечных Михайличенко оценили в 1.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Десны - 4.75, победа Динамо - 1.57, ничья - 4.00.

Отметим, что матч Шахтер - Заря состоится сегодня, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.