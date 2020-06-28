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Десна - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Десна примет Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Десна - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
Десна - Динамо: прогноз и ставки букмекеров
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 28 июня, Десна сыграет с Динамо в рамках 28 тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является киевский клуб.

Так, в компании William Hill на победу черниговского коллектива можно поставить с коэффициентом 4.60, в то время как триумф подопечных Михайличенко оценили в 1.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Десны - 4.75, победа Динамо - 1.57, ничья - 4.00.

Отметим, что матч Шахтер - Заря состоится сегодня, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, чемпионат Украины, УПЛ, Динамо, Десна
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Комментариев (1)
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zolotop    28.06.2020, 11:08
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zolotop
Кто автор этого текста? Шахтер уже сыграл с Зарей вчера)))))))))))))))))))))))))!!!
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