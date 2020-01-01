Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Скрипник: Заря была ближе к победе, чем Шахтер

Комментариев: 0
Луганский клуб борется за второе место в УПЛ.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился мнением о ничье с донецким Шахтером (0:0) в рамках чемпионата Украины.

Читай также: Каштру: Динамо клуб с историей, но у Десны и Зари есть шансы побороться за второе место

“Результат - положительный. Сыграли с чемпионом 0:0, не пропустили, играли на победу. Наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку - борьба вся впереди.

Такие игры добавляют положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас предстоит домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что будет принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть.

Я ребят поздравил, все отдали, что могли, но Шахтер есть Шахтер. Кто бы ни говорил об отсутствие мотивации, но против такой команды сыграть на ноль и играть на победу - могу своей сделать своей команде только комплимент“, - отметил Скрипник в интервью каналу Футбол 1. 

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Заря.

Поделись:
Теги: Виктор Скрипник, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь