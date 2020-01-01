Скрипник: Заря была ближе к победе, чем Шахтер

Луганский клуб борется за второе место в УПЛ.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился мнением о ничье с донецким Шахтером (0:0) в рамках чемпионата Украины.

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“Результат - положительный. Сыграли с чемпионом 0:0, не пропустили, играли на победу. Наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку - борьба вся впереди.

Такие игры добавляют положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас предстоит домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что будет принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть.

Я ребят поздравил, все отдали, что могли, но Шахтер есть Шахтер. Кто бы ни говорил об отсутствие мотивации, но против такой команды сыграть на ноль и играть на победу - могу своей сделать своей команде только комплимент“, - отметил Скрипник в интервью каналу Футбол 1.

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Заря.