Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Динамо клуб с историей, но у Десны и Зари есть шансы побороться за второе место

Комментариев: 1
Португалец назвал фактор, который необходим для завоевание путевки в ЛЧ.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мнением о борьбе за второе место в чемпионате Украины.

“Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что Александрия немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. Колос по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца.

Понятно, что Динамо клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у Десны и Зари побороться за второе место.

Все будет очень “прижато“. Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место“, - рассказал специалист в интервью пресс-службе “горняков“.

Напомним, Шахтер и Заря разошлись миром, не забив голов.

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Заря.

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Шахтер Донецк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.06.2020, 09:00
Оценка:  0
гость
Согласен что сволочь суркииная полностью уничтожила наследие великого Лобановского.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь