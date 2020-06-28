Каштру: Динамо клуб с историей, но у Десны и Зари есть шансы побороться за второе место

Португалец назвал фактор, который необходим для завоевание путевки в ЛЧ.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мнением о борьбе за второе место в чемпионате Украины.

“Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что Александрия немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. Колос по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца.

Понятно, что Динамо клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у Десны и Зари побороться за второе место.

Все будет очень “прижато“. Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место“, - рассказал специалист в интервью пресс-службе “горняков“.

Напомним, Шахтер и Заря разошлись миром, не забив голов.

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Заря.