Шахтер - Заря 0:0 видео обзор матча чемпионата Украины
Шахтер и Заря не сумели выявить победителя в очередном матче чемпионата Украины.
В матче 28-го тура УПЛ Шахтер в Киеве на НСК Олимпйский сыграл в ничью с луганской Зарей.
Команды так и не сумели отличиться голами, что, впрочем, никоим образом не затронет “горняков“, обеспечивших себе досрочное чемпионство. А вот подопечным Скрипника это усложнило борьбу за вторую строчку в турнирной таблице.
Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - Заря:
Шахтер - Заря 0:0
Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано - Маркос Антонио, Алан Патрик - Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) - Фернандо (Мораес, 63).
Заря: Василь - Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко - Юрченко - Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский - Кабаев (Перович, 90+2), Громов.
Предупреждение: Тете.
Полная версия правил