Шахтер - Заря 0:0 видео обзор матча чемпионата Украины

Шахтер и Заря не сумели выявить победителя в очередном матче чемпионата Украины.

Шахтер - Заря: обзор матча ФК Шахтер Донецк

В матче 28-го тура УПЛ Шахтер в Киеве на НСК Олимпйский сыграл в ничью с луганской Зарей.

Команды так и не сумели отличиться голами, что, впрочем, никоим образом не затронет “горняков“, обеспечивших себе досрочное чемпионство. А вот подопечным Скрипника это усложнило борьбу за вторую строчку в турнирной таблице.

Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - Заря:

Шахтер - Заря 0:0

Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано - Маркос Антонио, Алан Патрик - Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) - Фернандо (Мораес, 63).

Заря: Василь - Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко - Юрченко - Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский - Кабаев (Перович, 90+2), Громов.

Предупреждение: Тете.