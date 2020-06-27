Шахтер и Заря разошлись миром, не забив голов

Команды не сумели поразить ворота друг друга, завершив поединок со счетом 0:0.

В матче 28-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер принимал луганскую Зарю.

“Горняки“ уже обеспечили себе чемпионский титул, а вот луганчанам было важно отобрать у соперника очки, так как команда ведет борьбу за вторую строчку по итогам сезона, а также оторваться от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

Соперники вели плотную борьбу за контроль мяча, однако это не способствовало созданию особо опасных голевых моментов. В итоге ни одна из команда так и не сумела отличится голом, завершив встречу со счетом 0:0.

В следующем туре Шахтеру предстоит на НСК Олимпийский сразиться с киевским Динамо, но уже в качестве стороны гостевой команды. А вот луганская Заря будет принимать в Запорожье Александрию.



Шахтер - Заря 0:0

Шахтер: Пятов - Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано - Маркос Антонио, Алан Патрик - Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) - Фернандо (Мораес, 63).

Заря: Василь - Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко - Юрченко - Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский - Кабаев (Перович, 90+2), Громов.

Предупреждение: Тете.