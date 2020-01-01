Карпаты - Львов 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ
Карпаты сумели вырвать ничью, играя в меньшинстве.
В матче 28-го тура чемпионата Украины Карпаты сыграли вничью со Львовом.
Гости поля первыми открыли счет в этом поединке, однако "львы", играя в меньшинстве, сумели восстановить паритет и удержать ничейный результат.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Карпаты - Львов:
Карпаты - Львов 1:1
Голы: Деда, 62 - Сабину, 36
Карпаты: Кудрик - Якимець, Гиоргидзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак - Притула - Танчик (Хлань, 74), Сыч, Хахлев, Козак (Рунич, 58) - Бойчук (Деда, 58).
Львов: Сарнавский - Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Бртатков, Бопезю (Клименчук, 83) - Богунов (Ренанн, 80), Татарков, Сабину (Приймак, 46), Шина - Альваро, Яковелли.
Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Кудрик - Шина, Богунов.
Удаление: Хахлев, 42.
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