Карпаты - Львов 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ

Карпаты сумели вырвать ничью, играя в меньшинстве.

Карпаты - Львов: видео голов ФК Карпаты

В матче 28-го тура чемпионата Украины Карпаты сыграли вничью со Львовом.

Гости поля первыми открыли счет в этом поединке, однако "львы", играя в меньшинстве, сумели восстановить паритет и удержать ничейный результат.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Карпаты - Львов:

Карпаты - Львов 1:1

Голы: Деда, 62 - Сабину, 36

Карпаты: Кудрик - Якимець, Гиоргидзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак - Притула - Танчик (Хлань, 74), Сыч, Хахлев, Козак (Рунич, 58) - Бойчук (Деда, 58).

Львов: Сарнавский - Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Бртатков, Бопезю (Клименчук, 83) - Богунов (Ренанн, 80), Татарков, Сабину (Приймак, 46), Шина - Альваро, Яковелли.

Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Кудрик - Шина, Богунов.

Удаление: Хахлев, 42.