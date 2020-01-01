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Колос - Александрия 2:1 видео голов и обзор матча УПЛ

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Колос обыграл Александрию в рамках 28-го тура чемпионата Украины.

Колос - Александрия: видео голов
Колос - Александрия: видео голов
ФК Александрия

В матче 28-го тура УПЛ Колос на своем поле переиграл Александрию со счетом 2:1.

Дублем в этом матче отметился Лысенко, а в стане гостей забил Ковалец. Эта победа принесла Колосу первые очки во второй половине чемпионата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Александрия:

Колос - Александрия 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 - Ковалец, 47.

Колос: Волынец - Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец - Богданов, Милько - Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73) - Лысенко.

Александрия: Панькив - Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30) - Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада - Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков.

Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов - Мирошниченко.

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Теги: Колос, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины
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