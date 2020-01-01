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УПЛ: Колос переиграл Александрию, Карпаты и Львов расписали мировую

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Завершились два матча 28-го тура чемпионата Украины.
Колос переиграл Александрию
Колос переиграл Александрию
ФК Колос

В рамках 28-го тура чемпионата Украины состоялись два поединка - Колос - Александрия и Карпаты-Львов.

Клуб из Ковалевки во второй части УПЛ впервые набрал очки, выиграв у александрийцев со счетом 2:1. Колос забил оба гола в первом тайме, а Александрия отыграла один мяч в начале второй половины встречи.

Колос - Александрия 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 - Ковалец, 47.

Колос: Волынец - Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец - Богданов, Милько - Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73) - Лысенко.

Александрия: Панькив - Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30) - Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада - Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков.

Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов - Мирошниченко.

Карпаты только возобновили свое выступление в чемпионате, так как ранее клуб был на карантине из-за вспышке коронавируса. Львовское дерби завершилось вничью - 1:1, при том, что весь второй тайм “львы“ играли в меньшинстве, но сравняли счет и удержали ничью.

Карпаты - Львов 1:1
Голы: Деда, 62 - Сабину, 36

Карпаты: Кудрик - Якимець, Гиоргидзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак - Притула - Танчик (Хлань, 74), Сыч, Хахлев, Козак (Рунич, 58) - Бойчук (Деда, 58).

Львов: Сарнавский - Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Бртатков, Бопезю (Клименчук, 83) - Богунов (Ренанн, 80), Татарков, Сабину (Приймак, 46), Шина - Альваро, Яковелли.

Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Кудрик - Шина, Богунов.

Удаление: Хахлев, 42.

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Теги: Колос, Александрия, Карпаты, Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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