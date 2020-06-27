Де Пена: Десна - непростой соперник, которого нужно побеждать

Уругваец отметил, что его команда находится в хорошей форме.

Вингер Динамо Карлос де Пена прокомментировал предстоящий матч против Десны в чемпионате Украины.

“С Десной нас ждет важная игра, в которой нам нужно побеждать, так как это наш прямой конкурент. Это будет непросто, но, на мой взгляд, мы в хорошей форме, поэтому должны показать свою игру. К тому же, мы выиграли четыре последних матча и надеемся продолжать в том же духе.

Десна - непростой соперник, они хорошо играют. Считаю, что статистика существует для того, чтобы ее нарушать. Думаю, мы способны и готовы провести хорошую игру в гостях у Десны и вернуться в Киев с победой“, - цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

Матч Десна - Динамо состоится завтра, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.