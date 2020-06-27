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Де Пена: Десна - непростой соперник, которого нужно побеждать

Комментариев: 1
Уругваец отметил, что его команда находится в хорошей форме.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Карлос де Пена прокомментировал предстоящий матч против Десны в чемпионате Украины.

“С Десной нас ждет важная игра, в которой нам нужно побеждать, так как это наш прямой конкурент. Это будет непросто, но, на мой взгляд, мы в хорошей форме, поэтому должны показать свою игру. К тому же, мы выиграли четыре последних матча и надеемся продолжать в том же духе.

Десна - непростой соперник, они хорошо играют. Считаю, что статистика существует для того, чтобы ее нарушать. Думаю, мы способны и готовы провести хорошую игру в гостях у Десны и вернуться в Киев с победой“, - цитирует футболиста официальный сайт киевлян.

Матч Десна - Динамо состоится завтра, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Карлос де Пена, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Десна
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    27.06.2020, 13:52
Оценка:  0
Духовный_скреп
В хорошей форме))))))
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