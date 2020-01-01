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Шахтер - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Шахтер примет Зарю в рамках 28 тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Шахтер - Заря: прогноз и ставки букмекеров
Шахтер - Заря: прогноз и ставки букмекеров
ФК Заря

В субботу, 27 июня, Шахтер встретится с Зарей в рамках 28 тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является луганская команда.

Так, в компании bet365 принимают ставки на победу подопечных Скрипника с коэффициентом 2.25, а на триумф “горняков“ можно поставить с коэффициентом 2.60. Ничью здесь оценили в 3.50.

Отметим, что последняя встреча между командами завершилась минимальной победой луганчан (1:0).

Матч Шахтер - Заря состоится сегодня, 27 июня, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, чемпионат Украины, УПЛ, Шахтер, Заря
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