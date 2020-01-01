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Экс-защитник Шахтера: У Исенко нет звездной болезни, он будет прогрессировать

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Александр Чижов считает, что юному голкиперу удастся попасть в сборную Украины.
Павел Исенко
Павел Исенко
ФК Ворскла

Бывший защитник Шахтера, Севастополя и других клубов Александр Чижов, который ныне является тренером Ворсклы U-19, высказался о вратаре полтавчан Павле Исенко, который вывел свою команду в финал Кубка Украины.

“Игра против Мариуполя показала, что у него огромный потенциал. Думаю, со временем он станет игроком европейского уровня. В таком матче тренер доверил ему место и он оправдал эту надежду, значит, парень психологически очень устойчив.

Никакой звездной болезни нет у него. Он понимает, что сделал только первый шаг и у него большое будущее. Останавливаться на этом никак нельзя. Павел будет прогрессировать.

Я думаю, что в будущем он станет игроком национальной сборной Украины“, - отметил Чижов в интервью телеканалу Футбол.

Ранее Юрий Максимов поведал, что он сказал Павлу перед матчем.

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Теги: футбол, Ворскла, Павел Исенко, Александр Чижов
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