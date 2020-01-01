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УЕФА перенес два матча сборной Украины

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Календарь Лиги наций потерпел изменения.
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
Getty Images

УЕФА опубликовал обновленный календарь группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германи и Испании. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что поединок против Испании национальная команда проведет 13 октября. Но матч перенесли на 14 число.

Также поменялась дата поединка между Швейцарией и Украиной. Он состоится не 16, а 17 ноября.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины: 

3 сентября, Украина - Швейцария
6 сентября, Испания - Украина
10 октября, Украина - Германия
14 октября, Украина - Испания
13 ноября, Германия - Украина
17 ноября, Швейцария - Украина

Все поединки стартуют в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что сборная Украины по итогам первого розыгрыша Лиги наций пробилась в Дивизион А.

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Теги: футбол, УЕФА, сборная Украины по футболу, Лига наций
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