УЕФА перенес два матча сборной Украины

Календарь Лиги наций потерпел изменения.

УЕФА опубликовал обновленный календарь группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет против Швейцарии, Германи и Испании. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что поединок против Испании национальная команда проведет 13 октября. Но матч перенесли на 14 число.

Также поменялась дата поединка между Швейцарией и Украиной. Он состоится не 16, а 17 ноября.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина - Швейцария

6 сентября, Испания - Украина

10 октября, Украина - Германия

14 октября, Украина - Испания

13 ноября, Германия - Украина

17 ноября, Швейцария - Украина

Все поединки стартуют в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что сборная Украины по итогам первого розыгрыша Лиги наций пробилась в Дивизион А.