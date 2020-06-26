Зеленский призвал возродить клуб УПЛ

Президент дал личное распоряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал возродить один из клубов УПЛ, который прекратил свое существование.

“Горняк - хороший, нормальный клуб. Был еще Кривбасс, жаль, закрыли. Таран сильный тренер, думаю, они вернут Тарана.

Нашему Юрию Корявченкову (народный депутат Слуги народа - прим.) мы поставили задачу. Он сейчас общается с Федерацией, чтобы вернуть в Кривом Роге Кривбасс. Это не потому, что мы из Кривбасса, просто неправильно закрывать клубы“, - приводит слова Зеленского Офис Президента.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию.