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Зеленский призвал возродить клуб УПЛ

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Президент дал личное распоряжение.
Кривбасс Кривой Рог
Кривбасс Кривой Рог
footboom.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал возродить один из клубов УПЛ, который прекратил свое существование.

“Горняк - хороший, нормальный клуб. Был еще Кривбасс, жаль, закрыли. Таран сильный тренер, думаю, они вернут Тарана.

Нашему Юрию Корявченкову (народный депутат Слуги народа - прим.) мы поставили задачу. Он сейчас общается с Федерацией, чтобы вернуть в Кривом Роге Кривбасс. Это не потому, что мы из Кривбасса, просто неправильно закрывать клубы“, - приводит слова Зеленского Офис Президента.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, обыграв Александрию.

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Теги: Владимир Зеленский, УПЛ, чемпионат Украины, Кривбасс Кривой Рог, футбол
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Комментариев (1)
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ЗЕленомойский    26.06.2020, 22:27
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ЗЕленомойский
А когда будем возождать экономику Украины ?
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