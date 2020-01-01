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Шахтер обновил дизайн клубного автобуса

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Донецкий клуб изменил стиль своего транспорта.
Автобус Шахтера
Автобус Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обновил дизайн клубного автобуса, об этом сообщает официальный сайт “горняков“.

Как информирует пресс-служба клуба, Шахтер отправится на матч против луганской на новом автобусе в честь чемпионства в УПЛ.

Главный элемент айдентики - домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой Шахтер завоевал Кубок УЕФА.

Кроме того, на боковой панели автобуса изображены все трофеи, которые сумел выиграть клуб.

Напомним, матч Шахтер - Заря состоится 27-го июня на НСК Олимпийском. Начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Ранее Срна получил должность футбольного директора Шахтера.

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Теги: Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, дизайн, клубный автобус, фото
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