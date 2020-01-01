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Стало известно, когда Карпаты проведут перенесенные матчи из-за коронавируса

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"Львы" сыграют матчи в июле.
Карпаты Львов
Карпаты Львов
Карпаты Львов

Дирекция УПЛ сообщила, когда состоятся перенесенные матчи Карпат.

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Львовский клуб должен был провести поединки против Мариуполя в рамках 24-го тура и Днепра-1 в рамках 26-го тура чемпионата Украины, однако из-за вспышки коронавируса эти матчи были отменены.

Таким образом, поединок Карпаты - Мариуполь состоится 1 июля в Мариуполе. Там же клубы сыграют 4 июля в рамках 29 тура. Что касается матча с Днепром-1, “львы“ сыграют с ними 8 июля.

Отмечается, что время проведения других перенесенных матчей будет определено на заседании Дирекции УПЛ, которое состоится 14 июля, сообщил официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что матч Карпаты - Львов проведут в Луцке.

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Теги: Карпаты Львов, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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