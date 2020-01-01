Официально: Финал Кубка Украины состоится в Харькове

Решающая игра снова перенесена в другой город.

Исполком Украинской ассоциации футбола официально сообщил, что финал Кубка Украины состоится в Харькове 8 июля на ОСК “Металлист“.

Как информирует официальный сайт УАФ, решение о переносе было принято на основании рекомендаций МОЗ, которое сообщило о плохой эпидемиологической ситуации во Львове.

Напомним, что это уже второй перенос финала Кубка Украины. Изначально игра должна была состояться в Тернополе.

В финальном поединке сыграют Динамо, которое обыграло Минай, и Ворскла, которая переиграла Мариуполь в серии пенальти.