Тренер Волыни признался, что заразился коронавирусом
Специалист находится на домашнем лечении.
Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак заявил, что заразился коронавирусом.
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Специалист сообщил, что сдал два теста на Covid-19, которые показали положительный результат.
“Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом.
Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении“, - признался специалист в интервью Footboom.
Ранее стали известны результаты очередного тестирования Динамо на коронавирус.
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