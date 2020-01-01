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Тренер Волыни признался, что заразился коронавирусом

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Специалист находится на домашнем лечении.
Андрей Тлумак
Андрей Тлумак
ФК Волынь

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак заявил, что заразился коронавирусом.

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Специалист сообщил, что сдал два теста на Covid-19, которые показали положительный результат.

“Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом.

Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении“, - признался специалист в интервью Footboom.

Ранее стали известны результаты очередного тестирования Динамо на коронавирус.

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Теги: Андрей Тлумак, Волынь, Первая Лига, ПФЛ, футбол
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