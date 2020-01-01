Минздрав рекомендует перенести финал Кубка Украины из Львова

Министерство здравоохранения советует провести поединок в регионе с более стабильной эпидемической ситуацией.

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует УАФ проводить финал Кубка Украины на Арене Львов. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

“Во Львовской области и Львове состояние заболеваемости коронавирусом продолжает оставаться напряженным. Во Львовской области за последнюю неделю подтверждено 1 196 новых случаев заражения. Особенно сложная ситуация во Львове, где за период с 17 по 23 июня было зарегистрировано 574 подтвержденных случаев, что составляет 48% всех заболевших во Львовской области.

Анализ эпидемической ситуации во Львовской области и Львове дает основания считать, что решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение спортивных мероприятий, не будут применены, что может поставить под угрозу проведение финального матча Кубка Украины.

Предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией“, - сказано в заявлении.

Отметим, что сегодня, 26 июня, исполком УАФ проведет заседание, на котором примет решение, где проводить финал Кубка страны, в котором встретятся Динамо и Ворскла.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины будет перенесен в Харьков.