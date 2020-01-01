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Минздрав рекомендует перенести финал Кубка Украины из Львова

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Министерство здравоохранения советует провести поединок в регионе с более стабильной эпидемической ситуацией.
Львов может потерять право на проведение Кубка Украины
Львов может потерять право на проведение Кубка Украины
Getty Images

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует УАФ проводить финал Кубка Украины на Арене Львов. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

“Во Львовской области и Львове состояние заболеваемости коронавирусом продолжает оставаться напряженным. Во Львовской области за последнюю неделю подтверждено 1 196 новых случаев заражения. Особенно сложная ситуация во Львове, где за период с 17 по 23 июня было зарегистрировано 574 подтвержденных случаев, что составляет 48% всех заболевших во Львовской области.

Анализ эпидемической ситуации во Львовской области и Львове дает основания считать, что решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение спортивных мероприятий, не будут применены, что может поставить под угрозу проведение финального матча Кубка Украины.

Предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией“, - сказано в заявлении.

Отметим, что сегодня, 26 июня, исполком УАФ проведет заседание, на котором примет решение, где проводить финал Кубка страны, в котором встретятся Динамо и Ворскла.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины будет перенесен в Харьков.

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Теги: футбол, Минздрав, УАФ, Кубок Украины
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