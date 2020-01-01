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Пять тысяч фанов попадут на матч Шахтер - Заря благодаря ParimatchРеклама

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Благодаря Parimatch болельщики Шахтера смогут посмотреть матч с Зарей на стадионе и поздравить команду с чемпионством.
Пять тысяч фанов попадут на матч Шахтер - Заря благодаря Parimatch

К матчу Шахтер - Заря, который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК Олимпийский, донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков. Болельщики Шахтера смогут посетить игру виртуально - через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.

Чтобы войти в историю, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча Шахтер - Заря от Parimatch.

Напомним, Шахтер стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над Колосом в предыдущем туре.

П‘ять тисяч фанатів потраплять на матч Шахтар-Зоря завдяки Parimatch (Реклама)

Завдяки Parimatch вболівальники Шахтаря зможуть подивитися матч з Зорею на стадіоні і привітати команду з чемпіонством

До матчу Шахтар - Зоря, який пройде в Києві 27-го червня на НСК Олімпійському, донецький клуб спільно з Parimatch приготували унікальну акцію для уболівальників. Вболівальники Шахтаря зможуть відвідати гру віртуально - через трансляцію в Zoom на величезних екранах, встановлених в чаші стадіону. Також вболівальники візьмуть участь в церемонії нагородження команди золотими медалями.

Щоб увійти в історію, необхідно зареєструватися в спеціальному чаті і отримати посилання на Zoom-трансляцію матчу Шахтар - Зоря від Parimatch.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном України в 13-й раз в історії після перемоги над Колосом в попередньому турі.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Parimatch
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