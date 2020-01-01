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Максимов: Перед матчем сказал Исенко, что он выйдет на замену и отразит два удара

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Наставник полтавчан отметил, что в матче против Мариуполя себя хорошо проявила вся команда.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
ФК Мариуполь

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Украины.

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“Было ощущение, что кубковый поединок с Мариуполем пройдет на встречных курсах, и каждому из соперников будет трудно склонить чашу весов на свою сторону. Вот почему при подготовке к матчу с азовцами мы настойчиво тренировали и пробитие пенальти, ведь все могло решиться в так называемой футбольной лотерее.

Мы в последнее время тщательно шлифовали 11-метровые. Я обратил внимание на то, как уверенно Павел выигрывал свои дуэли. Поэтому перед поединком сказал ему, что если 120 минут не определят победителя, то он выходит на замену и отражает два удара. Как видите, я почти угадал. Хотя хорошо себя проявила вся команда.

Знаете, у кубкового турнира свои законы. Вот и два года назад, когда возглавляемая мной Кешла выясняла отношения в финале Кубка Азербайджана с Габалой, выше расценивались шансы подопечных украинского специалиста Романа Григорчука, но трофей достался именно моим ребятам.

В конце концов, и когда в 2009 году Ворскла играла в финале с Шахтером, большинство отдавало предпочтение “горнякам“, однако кубок уехал в Полтаву. Чувствую, что 8 июля также будет очень интересное противостояние“, - цитирует специалиста официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины будет перенесен в Харьков.

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Теги: футбол, Юрий Максимов, Ворскла, Кубок Украины
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