Стали известны результаты очередного тестирования Динамо на коронавирус
Команда сдает тесты каждые 14 дней.
Игроки, тренерский штаб и весь персонал Динамо в среду, 24 июня, прошли очередное тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Отмечается, что проверка не выявила ни одного случая заражения COVID-19. Таким образом, команда в полном составе продолжает подготовку к следующему матчу с Десной, который пройдет в рамках 28 тура чемпионата Украины.
Киевляне проводят тестирование на коронавирус каждые 14 дней в соответствии с медицинским протоколом УПЛ.
Ранее сообщалось, что матч Десна - Динамо обслужит Монзуль.
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