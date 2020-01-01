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Стали известны результаты очередного тестирования Динамо на коронавирус

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Команда сдает тесты каждые 14 дней.
Игроки Динамо прошли тестирование на коронавирус
Игроки Динамо прошли тестирование на коронавирус
ФК Динамо Киев

Игроки, тренерский штаб и весь персонал Динамо в среду, 24 июня, прошли очередное тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что проверка не выявила ни одного случая заражения COVID-19. Таким образом, команда в полном составе продолжает подготовку к следующему матчу с Десной, который пройдет в рамках 28 тура чемпионата Украины.

Киевляне проводят тестирование на коронавирус каждые 14 дней в соответствии с медицинским протоколом УПЛ.

Ранее сообщалось, что матч Десна - Динамо обслужит Монзуль.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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