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Финал Кубка Украины будет перенесен в Харьков

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Во Львове финала не будет.
Кубок Украины
Кубок Украины
УАФ

Финальный матч Украины сезона 2019/20 будет перенесен из Львова в другой город, об этом сообщает 24 канал.

По информации источника, причиной такого решение стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе.

Отмечается, что во Львовской ассоциации футбола подтвердили эту информацию, отметив, что с вероятностью в 99 процентов решающая игра будет проведена в Харькове.

Напомним, что это уже второй перенос финала Кубка Украины. Изначально игра должна была состояться в Тернополе.

В финальном поединке сыграют Динамо, которое обыграло Минай, и Ворскла, которая переиграла Мариуполь в серии пенальти.

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Теги: Кубок Украины, футбол
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