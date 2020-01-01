Финал Кубка Украины будет перенесен в Харьков

Во Львове финала не будет.

Финальный матч Украины сезона 2019/20 будет перенесен из Львова в другой город, об этом сообщает 24 канал.

По информации источника, причиной такого решение стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе.

Отмечается, что во Львовской ассоциации футбола подтвердили эту информацию, отметив, что с вероятностью в 99 процентов решающая игра будет проведена в Харькове.

Напомним, что это уже второй перенос финала Кубка Украины. Изначально игра должна была состояться в Тернополе.

В финальном поединке сыграют Динамо, которое обыграло Минай, и Ворскла, которая переиграла Мариуполь в серии пенальти.