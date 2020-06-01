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Тете: Президент Гремио считал ложью предложение от Шахтера по мне

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Бразилец со скандалом покинул свой клуб.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Вингер Шахтера Тете рассказал подробности своего ухода из Гремио в донецкий клуб.

“Я просто просил дать мне выступить в основном составе. Я был готов. Я и мой представитель проводили переговоры с президентом клуба.

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Мы просили дать нам шанс, и показали предложение от Шахтера, но президент Гремио думал, что это ложь. Я пытался убедить его: по прогнозам у меня появился бы шанс проявить себя в 21-22 года.

Конечно, есть игроки, которые проявляют себя в Бразилии в возрасте 22-23 лет, но не попадают на рынок в Европе. Предложение Шахтера была хорошим и для меня, и для клуба, и мы решили согласиться на этот трансфер“, - цитирует Тете Torcedores.

Ранее агент бразильца заявил, что Тайсон - завситник.

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Теги: Тете, Шахтер Донецк, Гремио, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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