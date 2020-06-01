Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бразильские СМИ рассказали, сколько Тайсон получает в Шахтере

Комментариев: 0
Стало известно, сколько один из лидеров Шахтера зарабатывает в клубе.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Бразильское издание GauchaZH разгласило информацию о зарплате вингера Шахтера Тайсона в донецком клубе.

Читай также: Тайсон: Мы должны думать о людях, которые оказались в критической ситуации

Как сообщает источник со ссылкой на окружение футболиста, 32-летний Тайсон получает порядка трех миллионов евро за сезон. Эту информацию огласили в контексте возможного трансфера бразильца в Интернасьонал.

Стоит сказать, что самого Тайсона не особо волнует финансовая сторона трансфера, он просто хочет вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Тайсон отыграл 31 матч за Шахтер, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее президент Интернасьонала рассказал, что клуб заинтересован в возвращении Тайсона.

Поделись:
Теги: Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, зарплата
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь