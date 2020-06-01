Бразильские СМИ рассказали, сколько Тайсон получает в Шахтере

Стало известно, сколько один из лидеров Шахтера зарабатывает в клубе.

Бразильское издание GauchaZH разгласило информацию о зарплате вингера Шахтера Тайсона в донецком клубе.

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Как сообщает источник со ссылкой на окружение футболиста, 32-летний Тайсон получает порядка трех миллионов евро за сезон. Эту информацию огласили в контексте возможного трансфера бразильца в Интернасьонал.

Стоит сказать, что самого Тайсона не особо волнует финансовая сторона трансфера, он просто хочет вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Тайсон отыграл 31 матч за Шахтер, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее президент Интернасьонала рассказал, что клуб заинтересован в возвращении Тайсона.