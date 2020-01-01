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Скрипник: Шахтер не будет играть спустя рукава

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Наставник Зари рассказал о подготовке к поединку против чемпиона Украины-2019/20.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках 28-го тура УПЛ против Шахтера, который уже обеспечил себе чемпионский титул.

“Любая победа дает позитивные эмоции. И эти эмоции максимально концентрируются после хороших игр и качественно проделанной работы. Нами была добыта выездная победа против хорошего соперника. Убедительная победа. Она дала нам только хорошее настроение.

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Лично для меня труднее играть против мастеров, которые много умеют в футболе и играют по ситуации. Уверен, что наш будущий соперник, мотивирован он или нет, спустя рукава играть не будет.

Шахтер выходит на поле и делает свою работу хорошо. Недаром они досрочно стали чемпионами. Но мы будем смотреть на себя. Нам нужно набирать очки“, - приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Также специалист рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии поединка.

“Виталий Вернидуб в строю и уже тренируется в общей группе. Жаль, что он нам не поможет из-за перебора карточек. Заури Махарадзе повредил приводящую. У него серьезный надрыв. Выбыл где-то на 3-4 недели, то есть, до конца чемпионата.

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У Димы Иванисени есть проблема с задней поверхностью бедра, но все идет на улучшение и надеюсь, в этой игре он нам поможет. У нас есть хорошие квалифицированные игроки, которые закроют эту позицию.

Голова не болит. Вариант мы имеем. По разным причинам я его называть не буду“, - добавил Скрипник.

Отметим, что матч Шахтер - Заря состоится в субботу, 27 июня, в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что луганская Заря прошла очередное тестирование на коронавирус.

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Теги: Виктор Скрипник, Заря, Заря Луганск, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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