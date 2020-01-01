Матч Десна - Динамо обслужит Монзуль
В Украине приближается 28-й тур чемпионата Украины, в преддверии которого комитет арбитров УАФ назначил судей на шесть поединков. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Вашему вниманию судейские назначения на 28-й тур УПЛ:
27 июня, суббота
Верхняя шестерка
17:00. Колос - Александрия. Главный арбитр - Бондаренко Дмитрий. (Одесса);
19:30. Шахтер - Заря. Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр).
Нижняя шестерка
17:00. Карпаты - Львов. Главный арбитр - Андрей Коваленко (Полтава).28 июня, воскресенье
28 июня, воскресенье
Верхняя шестерка
19:30. Десна - Динамо. Главный арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков).
Нижняя шестерка
17:00. Мариуполь - Днепр-1. Главный арбитр - Анатолий Абдула (Одесса);
19:30. Ворскла - Олимпик. Главный арбитр - Виктор Копиевский (Запорожье).
Стоит отметить, что в этом туре не получил назначение скандальный арбитр матча Динамо - Колос Сергей Бойко, хотя комитет арбитров назвал его действия в том поединке правильными.
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