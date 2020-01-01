Заря в очередной раз прошла тестирование на коронавирус
Луганский клуб прошел проверку перед матчем против Шахтера.
В соответствии с протоколом проведения чемпионата Украины в условиях пандемии коронавируса, луганская Заря в очередной раз прошла тестирование на COVID-19.
Как сообщает пресс-служба клуба, тестирование команда прошла в понедельник, 22 июня. Все результаты, как и прежде, оказались отрицательными.
Напомним, Заря готовится к поединку против Шахтера, который состоится 27 июня в 19:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что тесты зараженных игроков Олимпика оказались ошибочными.
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