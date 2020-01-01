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Мариуполь - Ворскла 1:1 (2:3 по пен): обзор матча Кубка Украины и видео серии пенальти

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Ворскла вышла в финал Кубка Украины благодаря 16-голкиперу, который отразил три пенальти.

Мариуполь - Ворскла: обзор матча
Мариуполь - Ворскла: обзор матча
ФК Мариуполь

В полуфинале Кубка Украины Мариуполь на своем поле проиграл Ворскле.

В основное время команды сыграли вничью - 1:1, и обладатель путевки в финал определялся в серии пенальти. Героем поединка стал 16-летний голкипер Ворсклы Павел Исенко, который взял три 11-метровых удара и вывел полтавчан в решающий матч.

Отметим, что в финале Ворскла встретится с Динамо. Матч состоится 8 июля во Львове.

Вашему вниманию обзор матча Мариуполь - Ворскла и видео серии пенальти:

Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пен. - 2:3)
Голы: Горбунов, 37 - Кане, 80 (пен.)

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко - Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) - Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).

Ворскла: Резник (Исенко, 119) - Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай - Скляр, Пуцлин - Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане - Степанюк.

Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков - Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.

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Теги: Мариуполь, Ворскла, видео голов, обзор матча, Кубок Украины, серия пенальти, футбол
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