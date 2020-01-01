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16-летний голкипер Исенко вывел Ворсклу в финал Кубка Украины в дебютном матче за команду

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Юный вратарь стал героем поединка 1/2 финала против Мариуполя.
Павел Исенко
Павел Исенко
ФК Ворскла

Голкипер Ворсклы Павел Исенко дебютировал за команду в возрасте 16 лет.

Юный вратарь заменил Дмитрия Резника перед серией 11-метровых в полуфинале Кубка Украины против Мариуполя (1:1 (по пен. - 2:3)

Исенко сумел справиться с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко. Благодаря этому полтавчане пробились в финал Кубка страны, где сыграют с Динамо.

Отметим, что Павел является вратарем сборной Украины U-17.

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Теги: футбол, Ворскла, Павел Исенко, Кубок Украины
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