Стал известен второй финалист Кубка Украины

Ворскла обыграла Мариуполь в серии пенальти.

Ворскла в напряженном поединке обыграла Мариуполь и вышла в финал Кубка Украины.

Отметим, что основное время матча завершилось вничью. Точными ударами обменялись Сергей Горбунов и Кане.

Полтавчане оказались более удачливыми в серии 11-метровых, где 16-летний голкипер Павел Исенко отбил три пенальти в своем дебютном поединке за команду.

Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пен. - 2:3)

Голы: Горбунов, 37 - Кане, 80 (пен.)



Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко - Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) - Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).



Ворскла: Резник (Исенко, 119) - Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай - Скляр, Пуцлин - Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане - Степанюк.



Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков - Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.

Отметим, что в финале Ворскла встретится с Динамо. Матч запланирован на 8 июля во Львове.