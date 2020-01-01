Первая лига: Минай неожиданно уступил Кременю, Металлист 1925 победил Металлург З
Сегодня, 24 июня, после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновилась Первая лига Украины.
Вашему вниманию результаты матчей:
Кремень - Минай 1:0
Гол: Сула, 59
Кремень: Олийник, Бычков, Головко, Курелех, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода (Янаков, 61), Мурашов (Бафталовский, 46), Кривенко (Билоус, 66), Сула (Пилипенко, 87).
Минай: Кулинич, Допилка, Оринчак, Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Глагола, 46), Ткачук (Микуляк, 75), Гавриленко (Шпак, 46), Кича, Книш (Машталир, 75), Нуриев.
Предупреждение: Головко
Металлист 1925 - Металлург Запорожье 2:0
Голы: Романов, 45+1, Ямполь, 59
Металлист 1925: Сидоренко, Жук (Осман, 78), Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Лукас, 78), Ямполь, Дмитренко, Романов (Банасевич 71), Дерек (Гегедош 64)
Металлург Запорожье: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Мягков, Скоблов (Шалфеев 61), Олийник, Крапивный, Могильный (Довгий 66), Разуваев (Сачко 75), Черний (Щебетун 75)
Предупреждения: ... - Сарапий, Олийник, Шалфеев
Оболонь Бровар - Авангард 1:1
Голы: Слободян, 78 - Лобов, 28
Оболонь Бровар: Федоривский - Голиков, Коваленко, Безуглый, Майданевич (Прокопенко, 90) - Корнев - Гуськов (Гутти, 55), Валеев (Бровченко, 69), Слободян, Мединский (Ковбаса, 80) - Батальский.
Авангард: Денчук - Воробей (Дедяев, 65), Мирошник, Савин (Собко, 69), Сухаров - Сеницкий - Матяж (Мурза, 87), Полюлях, Лобов, Нехтий (Цибульник, 90+2) - Кириенко.
Предупреждения: Голиков, Безуглый, Батальский, Федоривский - Воробей, Матяж, Мирошник
Ранее Ингулец обыграл Горняк-Спорт, а Николаев разбил Прикарпатье.
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